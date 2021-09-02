Азербайджан будет представлен на BookForum во Львове

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджан будет представлен на международном книжном форуме 28 BookForum, который пройдет во Львове 15-19 сентября, сообщает Trend Life со ссылкой на украинские СМИ.

В этом году 28 BookForum пройдет в гибридном формате – офлайн и онлайн. Программа форума насчитывает 120 событий, в нем участвует 250 человек, в том числе 25 иностранных авторов из 21 страны мира.

В рамках мероприятия его участники смогут познакомиться с авторами современной азербайджанской литературы.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)