В Баку почтили память Яшара Нури (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные деятели культуры и искусства, члены Союза театральных деятелей Азербайджана посетили II Аллею почетного захоронения в Баку, где почтили память народного артиста Азербайджана, актера театра и кино Яшара Нури, сообщает Trend Life.

Мероприятие приурочено к 70-летию со дня рождения любимого миллионами азербайджанских зрителей актера. Друзья, коллеги, близкие Яшара Нури почтили память артиста, возложили венки к его могиле.

Выступившие рассказали о жизни и деятельности видного актера, чье творчество занимает особое место в отечественном театральном искусстве и кинематографе.

Заместитель председателя Союза театральных деятелей, народный артист Азербайджана Гаджи Исмайлов отметил, что в планах союза было торжественно отметить юбилей народного артиста в театре, но в связи с карантинными мерами из-за пандемии коронавируса этого пока сделать не удалось.

Он отметил, что его с Яшаром Нури связывала не только работа, но и теплая дружба.

"Мы с ним говорили не только об искусстве, театре, но и о семье. Его соратником, поддержкой всегда была супруга Рагима ханум. Память о народном артисте всегда будет жить в сердцах его поклонников, коллег, друзей и родных. Яшар был необыкновенным человеком и актером", - сказал Исмайлов.

Своими воспоминаниями о видном актере поделились народные артисты Рафиг Азимов, Нураддин Мехтиханлы, Али Нур.

Они отметили, что Яшар Нури - выдающийся актер не только Азербайджана, но и всего тюркского мира.

"Мы должны ценить и хранить память, творческое наследие такого актера, как Яшар Нури. Он впервые вышел на театральную сцену еще в юном возрасте и всю свою жизнь посвятил искусству", - отметили они.

На мероприятии присутствовала супруга народного артиста Рагима Нуриева.

Далее деятели культуры и искусства почтили память народного артиста Сиявуша Аслана, которому пятого сентября исполнилось бы 86 лет.

Яшар Нури родился третьего сентября 1951 года в Баку, в семье известного азербайджанского артиста Мамедсадыха Нуриева. На сцену впервые вышел в возрасте 11 лет, сыграв роль Тапдыга в спектакле "Чья это свадьба?" на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (ныне – Азербайджанский государственный академический музыкальный театр). Во время учебы в бакинской школе №173 участвовал в драмкружках. По ее окончании в 1968 поступил на факультет "Актер театра и кино" Азербайджанского государственного института искусств, на курс известных педагогов Рзы Тахмасиба и Алигейдара Алекперова. За время учебы сыграл роли в спектаклях "Севиль" (Балаш), "Свадьба" (Салманов), "Без вины виноватые" (Незнамов) и других. В 1974 году был принят в актерскую труппу Азербайджанского государственного академического драматического театра (ныне - Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр). За годы работы в театре Яшар Нури создал незабываемые образы, в числе которых безумный Салман ("Сборище сумасшедших"), Мешеди Орудж ("Мертвецы"), Абдулали бек ("Севиль"), Агамуса Нагиев ("Меценат"), Рахман ("Вопль") и многие другие.

Он снялся в таких известных фильмах, как "День рождения", "Мерзавец", "Дорожное происшествие", "Все к лучшему", "Проверка", телеспектаклях "Полштата", "Глазной врач" и других.

Скончался 22 ноября 2012 года после продолжительной болезни.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)