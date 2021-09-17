Почему двери убежали от людей? Фантастическая ситуация в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Новая детская книга "Двери" писательницы Лалы Мелик (Агаева-Ламберт) с прекрасными иллюстрациями заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой полна неожиданностей и обещает стать событием в мире детской литературы, сообщает Trend Life. И не только…

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги "Двери" на русском языке творческого тандема Лала Мелик и Ирины Эльдаровой приглашает читателей в мир фентези, и в то же время заставляет задуматься о современном бытие. Ведь каждый день мы открываем дверь за дверью, идём вперед по жизненному пути, оказываясь перед выбором – перед несколькими дверями, среди которых двери любви, радости, уважения, милосердия, достоинства, добра, а также ненависти, зависти, предательства, ханжества, скупости и злобы… Дверь ставит границы, между тем, чему не суждено соединиться, и создаёт мосты там, где соприкосновение неизбежно.

Выступившие на презентации директор Baku Book Center, писательница Гюнель Рзаева, народный художник Ариф Гусейнов, руководитель Бакинского центра искусств Рафаэль Гюльмамедов, литературовед, поэт и публицист, профессор Бакинского славянского университета Флора Наджи, директор Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анна Ибрагимбекова рассказали о роли детской литературы в современном мире в воспитании детей, формировании морально-нравственного и патриотического мировоззрения, расширения кругозора. При этом, будучи органической частью духовной культуры, детская литература является искусством слова, и, следовательно, ей присущи качества, свойственные всей художественной литературе. Глава департамента культурных программ YARAT Ульвия Ахундова прочитала несколько увлекательных строк из произведения. Вечер прошел под музыку пианиста Вюсаля Айдемирова.

Лала Мелик характеризует свою книгу как историю о том, как важно в жизненном многообразии отыскать свой путь, не сбиться с правильной дороги, быть добрым, с достоинством и любовью относиться ко всему, что нас окружает.

Так же как в произведении Корнея Чуковского "Федорино горе" чашки, ложки и тарелки понеслись по улице, убегая от нерадивой хозяйки, у Лалы Мелик двери соскочили с петель и ушли от семейки Нулькиных, где живут "неуправляемые" мальчишки-двойняшки. Эта условно фантастическая ситуация родилась в голове автора, когда в доме кто-то сильно хлопнул дверью. Врач-гастроэнтеролог Лала Мелик говорит, что стала детской писательницей в силу обстоятельств, когда родила тройняшек, которые, едва подросли, стали просить, чтобы мама сама придумывала истории, а не вычитывала из книг. А художница Ирина Эльдарова называет еще одну причину, по которой доктор стала литератором: "Лала – необычный человек, практически ребенок".

Художница говорит, что за семь месяцев создала "один чемоданчик рисунков" пером и тушью, сама сверстала макет и вместе с работниками типографии даже искала по всему городу желтые нитки, которыми сшиты страницы "Дверей". Писательница же проверяла каждую деталь иллюстраций – по образному выражению Ирины Эльдаровой, в сцене автомобильной аварии "сидела в каждой машине". Мастер кисти даже поместила в книгу и себя: девочка с палитрой, раскрашивающая воображаемые двери творчества и созидания, которые стал ее своеобразным автопортретом.

"Не хлопайте дверьми даже в сердцах. Их можно обидеть, и они для вас больше не откроются. Второго шанса может и не быть", - обращается к читателям Лала Мелик, которая считает, что все предметы одушевленные и резко негативно относится, когда даже рвут цветы. Автор остерегает юных читателей "входить в двери" лени и безразличия, гордыни и хвастовства, скупости и стяжательства, злых умыслов, предательства, ненависти и зависти.

Книга написана легким, современным языком, который будет понятен каждому ребенку, а сюжет – увлекательный и поучительный даже для взрослых.

В рамках мероприятия была также презентована книга Лалы Мелик "На пляже" на азербайджанском и английском языках, прошла автограф-сессия, представлены сумочки иллюстрациями из книги "Двери".

(Автор и фото - Вугар Иманов)