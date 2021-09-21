Театр в Баку открыл двери. Первый спектакль в период пандемии (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся показ оперы великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли "Лейли и Меджнун", сообщает Trend Life.

Отметим, что показ спектакля является знаменательным событием, поскольку впервые за более чем полтора года с начала пандемии театр в Баку открыл свои двери для зрителей. Показ оперы посетили общественные деятели, известные представители культуры и искусства.

"Лейли и Меджнун" — первая азербайджанская национальная опера, написанная Узеиром Гаджибейли в 1907 году. Это произведение является не только первой азербайджанской оперой, но и первой оперой во всём исламском мире.

Сегодня в спектакле главные партии исполнили лауреаты республиканского конкурса мугама – Равана Амирасланлы (партия Лейли) и заслуженный артист Азербайджана Эльнур Зейналов (партия Меджнуна). В спектакле также приняли участие заслуженные артисты Тяйар Байрамов (партия отца Меджнуна), Джахангир Гурбанов (партия Нофеля) и другие. Дирижировала заслуженный деятель искусств Азербайджана, президентский стипендиат Севиль Гаджиева.

Отметим, что с 18 по 24 сентября текущего года в Азербайджане проходит традиционный Международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли. В связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, посещение мероприятий фестиваля возможно только по специальным приглашениям и при наличии COVID-паспортов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)