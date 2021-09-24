Фехтование, жонглирование и сценический бой - чему научил российский актер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершились мастер-классы по основам сценического искусства по системе Станиславского под названием "Stanislavsky Method", сообщили Trend Life в пресс-службе Русского дома в Баку.

Мастер-классы организованы Россотрудничеством, Русским домом в Баку (Российский информационно-культурный центр) совместно с ГИТИСом (Российский институт театрального искусства) при поддержке министерства культуры Азербайджана.

В мастер-классах приняли участие актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, Азербайджанского государственного театра пантомимы, студенты и преподаватели Азербайджанской национальной консерватории, Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

Занятия проводились под руководством члена Союза кинематографистов России, каскадёра, актёра, доцента кафедры сценического движения и пластики ГИТИСа, члена Союза театральных деятелей России, Ассоциации каскадеров России Айдара Закирова.

"Очень рада, что мне выпала прекрасная возможность принять участие в мастер-классах Айдара Закирова. Я не первый раз участвую именно в его мастер-классах и каждый раз получаю много знаний, что для меня очень ценно. Впервые я познакомилась с Айдаром Закировым в Летней театральной школе в Шекветили (Грузия), а затем участвовала в повышении квалификации в онлайн-формате. На занятиях в Баку мы работали с предметом, который развивает необходимые для жонглирования навыки, нас обучили сценическому бою и сценическим падениям, и как с этим безопасно работать.

Мастер-классы прошли на высоком уровне, мы узнали много нового и закрепили свои знания и навыки. Очень жаль, что обучение длилось всего три дня, хочется все больше и больше узнавать полезной информации, получать новые знания. Благодарна за такую возможность организаторам, и буду с нетерпением ждать следующего мастер-класса", - подчеркнула актриса Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Тамилла Абуталыбова.

"В ходе мастер-класса мы делали упражнения на координацию, занимались фехтованием и сценическим боем. Также узнали обо всех тонкостях и хитростях, которые можно применить на сцене. Много времени уделили жонглированию теннисными мячами, у меня даже получилось пару раз. Выражаю благодарность Русскому дому в Баку за предоставленную возможность и надеюсь, что такие мастер-классы еще не раз будут проводиться в нашем городе", - отметил студент Государственного университета культуры и искусств, актер Государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Джохар Абдуллаев.

Напомним, что мастер-классы по сценическому движению и фехтованию проходили с 21 по 24 сентября 2021 года в малом зале Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

Айдар Закиров родился 28 октября 1962 года. Выпускник Казанского института искусств (1984 год), аспирантуры ГИТИСа (1993 год). Был актером Челябинского государственного академического театра драмы и Тбилисского государственного академического русского драматического театра имени А.С.Грибоедова.

С 1995 года – режиссер по пластике во МХАТе (Московский художественный академический театр). С 2008 года - профессор кафедры сценической пластики РАТИ-ГИТИС.

Был занят в известных российских фильмах и сериалах: "Марш Турецкого", "Хиромант-2", "А у нас во дворе...", "Пасечник" и других.

(Автор: Джани Бабаева)