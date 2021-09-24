Как азербайджанцы приютили немцев – в старинном кинотеатре Канады (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художественный и документальный фильмы азербайджанского режиссера Джалаладдина Гасымова "Архив Шоллера" (Şollerin arxivi) и "Темное прошлое Сталина" будут представлены на IV Международном фестивале фильмов о мультикультурализме Toronto Film Forum, сообщил Trend Life автор картин.

Фестиваль пройдет с 23 по 26 сентября в Торонто (Канада), в старинном кинотеатре 1914 года Fox Theatre. Азербайджанские картины будут представлены 26 сентября.

"Архив Шоллера" снят в жанре триллера и посвящен 200-летию переселения немецких колонистов в Азербайджан. Лента, основанная на реальных событиях, повествует о нелегкой судьбе немецкого колониста Шоллера и его семьи. В 1840-х годах они переселились в Азербайджан из-за тяжелого социально-экономического положения в германских землях после наполеоновских войн. Шоллеры нашли приют и применение своим организаторским и деловым качествам в Товузском районе Азербайджана. Красной нитью через весь фильм проходит тема настоящей дружбы между переселенцами и местным населением.

В ролях: народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Аждар Зейналов, Ровшан Керимдухт, Рамиз Велиев, Севда Алекперова, актер Матлаб Ардебилли и другие.

"Темное прошлое Сталина" повествует о молодых годах Иосифа Сталина (Джугашвили) в Баку. В 1901 году 22-летний большевик по кличке Коба прибыл из Тифлиса (Тбилиси) в Баку для организации стачек, забастовок и борьбы с властью. Обосновавшись в Баку, Сталин (был известен по кличке Рябой) организовал преступную группировку с привлечением местных гочу (криминальные авторитеты, которые также обеспечивали безопасность богатых людей), совершал налеты на банки, почтовые поезда и нефтепромышленников, занимался рэкетом, воевал с другими бандами по криминальному переделу. Все добытые деньги шли на финансирование большевистской партии во главе с Лениным. Сталин знал азербайджанский язык. Семь раз был арестован царской охранкой за разбой (Азербайджан тогда входил в состав Российской империи) в Баку и Лянкяране, сидел по политическим мотивам в Баиловской тюрьме, но при содействии гочу бежал. После установления в Азербайджане Советской власти в 1920 году приказал расстрелять более 200 человек из числа гочу, чтобы замести следы.

(Автор: Вугар Иманов)