Любовь азербайджанца и полячки, или Дама с камелиями (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XIII Международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку состоялся показ оперы "Травиата" Джузеппе Верди, сообщает Trend Life.

"Травиата" - опера Джузеппе Верди на либретто Франческо Мария Пьяве по мотивам романа Александра Дюма-сына "Дама с камелиями" (1848). Впервые была поставлена 6 марта 1853 года в оперном театре Ла Фениче в Венеции и потерпела провал, однако после переработки вскоре стала одной из знаменитейших и популярнейших опер. Премьера переработанной оперы состоялась 6 мая 1854 года в Венеции, в Театре Сан-Бенедетто. В центре драмы - персонаж, отвергнутый обществом. Главная героиня оперы - куртизанка, умирающая от неизлечимой болезни.

На бакинской сцене партию Виолетты исполнила известная польская певица, лауреат международных конкурсов вокалистов Ивона Соботка, в роли Альфреда - народный артист Азербайджана Самир Джафаров.

Также в спектакле заняты: народные артисты Али Аскеров (партия Маркиза), Акрам Поладов (партия Доктора), заслуженные артисты Джахангир Гурбанов (партия Жермона), Сабина Вахабзаде (партия Флоры), Турал Агасиев (партия Гастона), солисты театра Нина Макарова (партия Анины) и Махир Тагизаде (партия Барона).

Дирижировал оркестром главный дирижер Театра оперы и балета, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Прекрасная музыка Джузеппе Верди, яркая зрелищная постановка, изысканные вокальные партии в исполнении ведущих певцов, великолепное игра оркестра под управлением дирижера-виртуоза – все это подарило бакинцам прекрасный вечер.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)