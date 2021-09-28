Картины и скульптуры в память о героях 44-дневной Отечественной войны Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" открылась художественная выставка "Misilsiz cəsarət" (Беспримерное мужество), посвященная Дню памяти, сообщает Trend Life.

Выставка организована ASAN xidmət, Союзом художников Азербайджана, Государственной картинной галереей, Центром искусств "Хатаи" и ASAN Könüllülük Məktəbi (Школа волонтеров ASAN).

На мероприятии директор Азербайджанской государственной картинной галереи Галиб Гасымов подчеркнул, что память о шехидах - героях 44-дневной Отечественной войны будет жить вечно в наших сердцах.

В экспозицию выставки вошли работы азербайджанских художников и скульпторов, увековечивающие память о 44-дневной Отечественной войне. Среди них около 40 произведений, выполненных в самых различных художественных жанрах и направлениях.

Напомним, что в знак глубокого уважения к азербайджанским солдатам и офицерам, всем шехидам, которые героически сражались на войне, подняли азербайджанский флаг на освобожденных землях, пожертвовали своими жизнями за территориальную целостность Азербайджана, по распоряжению Президента Ильхама Алиева ежегодно 27 сентября в Азербайджанской Республике отмечается как День памяти.

(Автор: Джани Бабаева)