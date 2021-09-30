Театр в Баку открывает сезон показом спектакля для детей шехидов

БАКУ /Trend Life/ - С первого октября 2021 года в Азербайджане возобновляют деятельность театры с условием заполнения мест не более чем на 50%. Коллектив Государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига первый свой спектакль, после длительного перерыва, представит первого октября, сообщили Trend Life в пресс-службе учреждения.

В этот день будет представлен спектакль "Cırtdan" ("Джыртдан") по пьесе-сказке Мирмехти Сеидзаде (инсценировка Рахмана Ализаде). Режиссер-постановщик - заслуженный артист Гурбан Масимов, художник-постановщик – Рявана Ягубова, композитор – народный артист Огтай Зульфугаров (1929-2016). Спектакль пройдет в два сеанса в 12.00 и 14.00. Показ будет только для детей шехидов, гази и ветеранов 44-дневной Отечественной войны, бесплатно.

Отметим, что со второго октября юные зрители смогут посмотреть яркие и познавательные спектакли из репертуара театра. Цены на билеты не изменились.

(Автор: Джани Бабаева)