Будущее планеты через красоту Абшерона. Монохром: от желтого к зеленому (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском доме фотографии открылась выставка "Monochrome: yellow to green", организованная объединенным обществом фотографов F3.7 Union, сообщает Trend Life.

Кураторы Шараф Нагиева и Эмин Mathers предлагают в первой истории "Monochrome" взглянуть на сам монохром вне привычного черно-белого восприятия и увидеть его в цветовом спектре. Вторая история – манифестация "yellow to green", где через два соседних спектральных цвета представляется зеленое будущее для планеты и преподносится на контрасте красоты золотистых берегов Абшерона окрас лесов азербайджанских регионов, игры его света и теней, пересечения людей и традиций нашей страны.

Директор Музейного центра "Ичеришехер" Амина Меликова отметила, что фотография - это один из самых беспристрастных свидетелей истории.

"Роль фотоснимков в изучении того или иного временного отрезка неоценима. Музеи постоянно обращаются к фотоархивам, исследователи изучают по ним времена давно минувших дней, ученые по крупицам собирают какие-то детали. Реставрационные и восстановительные работы в самом Ичеришехер тому пример. Как и реконструкция быта по сохранившимся снимкам", - сказала Амина Меликова.

По словам кураторов, каждая из работ экспозиции "Monochrome: yellow to green" - мимолетность жизни, где будущее мгновенно становится прошлым. И лишь фотография способна запечатлеть настоящее, мгновенно превращая его в историю. Рассуждение о значимости фотографии - это попытка огранить искусство в четко ограниченные рамки некоего формата. Ведь несмотря на то, что именно фотографии присуща четкая «привязка» к цифрам, конечный результат всецело зависит от взгляда, можно сказать, остроты глаза того, кто берет в руки камеру. Именно он оставляет для нас исключительность момента, который спустя время переходит в категорию истории.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)