"Семь красавиц", лауреат Нобелевской премии, искусство оружия… - Баку собирает друзей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Интересными презентациями новых изданий и творческими встречами запомнился третий день VII Бакинской международной книжной выставки-ярмарки (Baku International Book Fair 2021), сообщает Trend Life.

Международный фонд тюркской культуры и наследия (МФТКН) совместно с министерством культуры и Республиканской детской библиотекой имени Фирудин бека Кочарли провел большую презентацию электронной книги для детей по мотивам поэмы Низами Гяджеви Yeddi Gözəl ("Семь красавиц"). Интересно, что книга украшена яркими иллюстрациями детей.

Президент МФТКН Гюнай Эфендиева отметила, что целью презентации электронной версии книги является ознакомление молодого поколения с богатым наследием великого поэта и мыслителя Азербайджана и всего тюркского мира Низами Гянджеви. Директор библиотеки, заслуженный деятель культуры Шахла Гамбарова, секретарь Союза писателей Азербайджана, заслуженный работник культуры Рашад Меджид, поэт Салим Бабуллаоглу также поделились своими впечатлениями о книге и подчеркнули важность проекта. Затем на презентации выступили школьники, которые продекламировали произведения Низами Гянджеви.

Поэма Низами Гяджеви "Семь красавиц" была также представлена организацией Silent Communication под руководством Шамиля Сабирзаде для лиц с ограниченными физическими возможностями, а именно языком жестов.

Заслуженный артист Агалар Байрамоглу провел литературный вечер, посвященный творчеству всемирно известного колумбийского писателя, лауреата Нейштадтской литературной премии и Нобелевской премии по литературе Габриэля Гарсиа Маркеса, с участием посла Колумбии Луиса Антонио Димате Карденаса, деятелей культуры и творческой молодежи.

В рамках выставки также состоялись презентации книг известного общественного деятеля, дипломата, ученого, доктора исторических наук Гасана Гасанова Qədim tariximizə dair unikal əsərlər ("Уникальные произведения о нашей древней истории"), известного ученого, литературоведа, востоковеда, поэта, директора Института рукописей НАНА, доктора филологических наук, академика Теймура Керимли - Nizami və tarix ("Низами и история"), директора Дома-музея Гусейна Джавида, доктора филологических наук Гюльбениз Бабахановой, поэта и эссеиста Салима Бабуллаоглу - İlk hərfi itmiş cümlə ("Фраза, потерявшая две буквы"), историков Акбера Наджафа - Şəmsəddin Eldəniz. Tarixi yaradarlar ("Шамсаддин Эльданиз. Создающие историю") и Айдына Балаева - "Ахмед бек Агаоглу. Создающие историю", писателей, поэтов и публицистов: Улуджая Акифа - Gizlən qaç ("Прячься, беги"), Тараны Джабиевой - Dərviş yolu ("Путь дервиша"), Тамерлана Исмаилзаде - Canparəm ("Разбитая душа"), Ингилаба Шахбазова - Tədqiqat metodları ("Методы пропаганды"), Азиза Султанова - Şimşək dəstəsi ("Отряд молнии"), Мушфига Хана - Ziqzaq ("Зигзаг"), Натига Мамедли - Sev ("Люби"), Джалила Джаваншира - Eşq və intihar ("Любовь и самоубийство") и Ədəbiyyatın bəxtsiz və şıltaq övladları ("Неудачливые и капризные личности в литературе"), Ханым Анела - Yuxuların oğrusu ("Похититель снов"), Рамили Гурбанлы - Zülməti yaranlar ("Разрывающие тьму"), Эйюба Гияса - Aktyorların həyatından maraqlı anlar ("Интересные моменты из жизни актеров"), Кянана Гаджи - Rindlər küçəsi ("Улица Риндов"), Рамиля Ахмеда - Orxan Pamukun evində ("В доме Орхана Памука"), Джамили Мусаевой - Afternoon Tea Etiquette ("Этикет послеобеденного чая"), Агшина Эврена и Хазары Сулейманлы - Ayrılıqların təkrarı ("Повторение различий"), Азада Гарадерили - Morq çiçəkləri ("Цветы морга") и Ən böyük adam ("Самый большой человек"), Севиндж Юнуслу - Sonuncu dayanacaq – sən ("Последняя остановка - ты"), Турала Сахаба - Şeytan ("Дьявол"), Фарида Гусейна - Təkrarın tənhalığı ("Повтор одиночества"), Айсель Ханларгызы - Darıxan şeirlər ("Тоскующие стихи"), Ровшана Йерфи - Həyat etüdləri ("Этюды жизни") и Qanadı sınmış mələklər ("Ангелы со сломанными крыльями"), Эль Севера Yazı lövhəsi ("Доска объявлений"), Гюнель Аскеровой - Хanın üç qızı nağılı ("Сказка о трех дочерях хана").

Также состоялись дискуссии по развитию детской литературы и издательств, защите авторских прав с участием писателей из Азербайджана и Турции.

Кроме того, прошла творческая встреча с известным турецким писателем Джанан Экиджи.

Психолог Эльмина Кязымзаде представила аудиокнигу Qaraltı и тренинг для детей Relate, Connect, Create, а руководитель Академии этики Гюнель Ибрагим – "Эффективное ведение деловых переговоров".

Книгу об истории азербайджанского оружия и искусства Azərbaycan silah sənəti представили Александр Воловик, Эмин Мамедов и Ризван Гусейнов.

Гостям был также представлен детский кукольный театр, выступления коллективов и народные танцы Индонезии.

VII Бакинская международная книжная выставка-ярмарка является крупнейшей в регионе и проходит в Экспо-центре при организации министерства культуры Азербайджана с 6 по 10 октября 2021 года. Выставка посвящена 880-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта и философа Низами Гянджеви. В ней участвуют представители 12 стран. В числе участников мероприятия около 100 местных издательско-полиграфических компаний и учреждений, связанных с книжным искусством, 43 зарубежные организации. В выставке участвуют издательства, полиграфические предприятия, книжные магазины, библиотеки и культурные центры из Азербайджана, Болгарии, Грузии, Франции, Индонезии, Ирана, Колумбии, Казахстана, Кыргызстана, Египта, Узбекистана, России и Турции. В рамках выставки будет проведено до 150 мероприятий в различных форматах. Основная цель выставки-ярмарки – повышение у общественности интереса к книгам, пропаганда культуры чтения, ознакомление читателей с цифровыми инновациями в издательской сфере, поддержка книжной индустрии и развитие современных литературных процессов в стране.

(Автор: Вугар Иманов)