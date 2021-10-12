Ветеран Карабахской войны написал "Гимн Бакинцев" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Участник первой Карабахской войны, композитор, поэт-песенник Шаиг Ягубов написал композицию "Гимн Бакинцев", сообщает Trend Life.

Композицию исполнили музыканты и певцы Сабир Алиев, Туркян Аббасова, Гусейн Халилов, Джахангир Паришани, Улькер Гулиева, Джамиля Гашимова, Теймур Сулейманбейли и Мустафа Ахмедзаде.

Баку является одним из красивейших городов мира, который дорог многим поколениям. Это потрясающий город на побережье лазурного моря с очаровательным восточным укладом жизни, со старинными улочками, древними цитаделями и караван-сараями. Столица, олицетворяющая в гармонии с современной архитектурой устремленное в будущее, развивающееся государство. Исторически интернациональный город, где представители разных народов живут как одна семья. Это является лейтмотивом композиции – гимна родному городу, посвящения всем его жителям.

(Автор: Вугар Иманов)