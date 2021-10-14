Интенсивная глобализация и богатства музеев – что обсуждают в Баку эксперты из разных стран мира (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра прошла церемония открытия конференции "Изменение политики коллекционирования в музеях: потребность в лидерстве и социальной ответственности", сообщили Trend Life в музее.

Конференция организована при взаимном сотрудничестве Азербайджанского национального комитета Международного совета музеев (ICOM), Международного комитета музейного менеджмента (INTERCOM) и Международного комитета этнографических музеев и коллекций (ICME).

К конференции гибридного формата (прямое и онлайн-участие), организованной при поддержке министерства культуры и Азербайджанского национального музея ковра, присоединились специалисты из Азербайджана, России, Словении, Хорватии, Германии, Румынии и Нидерландов, а также председатели международных комитетов.

Председатель Азербайджанского национального комитета ICOM, директор Азербайджанского национального музея ковра Ширин Меликова отметила, что современный мир, характеризующийся процессами интенсивной глобализации, расширяющейся политико-экономической и культурной интеграцией, еще более актуализирует проблему сохранения и развития национально-культурной идентичности народов, уникальных исторических традиций: "Результатом этих процессов являются изменения в жизни музеев, хранящих культурные богатства общества. Изменения затрагивают все направления деятельности, даже самую консервативную сферу – пополнение музейных коллекций".

Меликова отметила, что специалисты из различных музеев мира поделятся своими знаниями и опытом в сферах возвращения культурных ценностей на их историческую родину, а также этнотуризма и менеджмента.

Она выразила уверенность в том, что конференция станет полезной для каждого: "Я надеюсь, что эта конференция, имеющая огромное научно-практическое значение, еще более укрепит сотрудничество между музейными специалистами всего мира и послужит миру между народами".

Заместитель министра культуры Севда Мамедалиева подчеркнула, что подобные встречи создают отличную возможность для изучения международного опыта. По мере развития технологий меняется и форма деятельности музеев – сейчас каждый музей можно посетить онлайн, добавила она.

Мамедалиева отметила превращение музеев в платформу для проведения исследований, важность музеев с точки зрения пропаганды культуры и истории народов, а также подчеркнула их образовательную миссию.

Также была отмечена важная работа по восстановлению культурных центров и музеев, подвергшихся вандализму в период армянской оккупации территорий Азербайджана, ныне освобожденных благодаря героической азербайджанской армии во главе с Верховным главнокомандующим ВС, Президентом Ильхамом Алиевым. Уже полностью отреставрированы Дом-музей Бюльбюля и Мавзолей Моллы Панаха Вагифа, добавила замминистра.

Говоря о строительстве в Карабахе Музея Победы, Мамедалиева отметила, что по разработке этой концепции велись переговоры с зарубежными экспертами. Она выразила уверенность, что сотрудничество с международными организациями окажет положительное влияние на развитие местных музеев, и дискуссии на конференции будут полезны как для существующих музеев, так и в контексте создания новых музеев.

Выступая на мероприятии, председатель Международного совета музеев ICOM-INTERCOM Горанка Хоржан сказала, что ничто не может сказаться на развитии музеев лучше, чем совместное сотрудничество: "Мы выбрали особую тему, отражающую текущую ситуацию. В своих выступлениях эксперты расскажут, что нужно делать музеям для адаптации к текущей ситуации".

Председатель ICOM-ICME Ральф Чеплак Менчин отметил, что пандемия COVID-19 привела к появлению новых подходов в мире, подчеркнув, что теперь музеи пытаются установить связь со своей аудиторией: "Музеи во многих странах снова открыты для посетителей".

Отметим, что в ходе конференции будут представлены доклады на темы "Деколонизация музеев: возвращение культурных ценностей на историческую родину и преодоление негативных последствий колониального периода", "Музеи и этнотуризм" и "Управление музеями в современный период".

В рамках конференции также запланирована культурная программа для гостей. Наряду с Азербайджанским национальным музеем ковра, они посетят Музейный центр "Ичеришехер", Центр Гейдара Алиева, Азербайджанский национальный музей искусств и Азербайджанский национальный музей истории.

(Автор: Джани Бабаева)