Восторг и овации в Баку, или Преемственность поколений (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Азербайджанской национальной консерватории в Баку была представлена программа "Классическое национальное вокальное исполнение", сообщает Trend Life.

На концерте выступили педагоги и студенты Азербайджанской национальной консерватории: народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмаилова, заслуженные артисты Анар Шушалы, Зенфира Исмаилова, Алиахмед Ибрагимов, вокалист Талех Яхъяев, студенты Нихад Оруджов, Сяма Гамзаева, Джалал Маликли, Нармина Гулиева, Зейнаб Гусейнова, Гюнель Гаджиева, Эмин Гусейнов и Улькер Гулиева.

На вечере были исполнены сочинения Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Ниязи, Муслима Магомаева, Тофига Гулиева, Васифа Адыгезалова, Джузеппе Верди, Вольфганга Амадея Моцарта, Андреа Фальконьери, Джакомо Пуччини, Антонио Вивальди, Луиджи Ардити, Джованни Бонончини, Жоржа Бизе, Джоаккино Россини, Джованни Перголези.

Концерт привлек большое внимание меломанов. Одаренные студенты смогли продемонстрировать свое мастерство, опираясь на знания, полученные от мудрых наставников. А выступать на одной сцене со своими педагогами стало для них большим подарком. Восторг и овации публики явились подтверждением того, что концерт запомнится надолго.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры Азербайджана и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель – заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

В ходе фестиваля произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)