Государственный ансамбль танца Азербайджана стал победителем международного фестиваля в Бразилии

БАКУ /Trend Life/ - Государственный ансамбль танца Азербайджана при Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева стал победителем международного фестиваля фольклора FİDAF, проведенного в онлайн-формате в Бразилии, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

В трехдневном онлайн-соревновании приняли участие 18 коллективов, которые выступили в различных категориях. Государственный ансамбль танца Азербайджана был выбран победителем международным жюри, в состав которого вошли представители шести стран мира.

Также в числе отличившихся участников - коллектив, представляющий Филиппины, которому зрители проекта отдали больше всех голосов. Танцевальный ансамбль Duna Art из Венгрии был удостоен премии за "Лучшую хореографию". Специальной премией жюри была отмечена фольклорно-хореографическая группа Университета Гвадалахара (Мексика).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)