Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО)

Культура 19 октября 2021 20:35 (UTC+04:00)
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках II Азербайджанского международного фестиваля вокалистов состоялся концерт Азербайджанской государственной хоровой капеллы, сообщает Trend Life.

Концертная программа была представлена на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева.

Хоровая капелла выступила под управлением художественного руководителя и главного дирижера - народной артистки Азербайджана Гюльбаджи Имановой. Хормейстер программы – заслуженная артистка Юлиана Кухмазова, концертмейстер – Саида Тагизаде.

На вечере прозвучали сочинения Узеира Гаджибейли, Джузеппе Верди, Александра Бородина, Жоржа Бизе, Джахангира Джахангирова и других композиторов. Солисты программы – народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева, заслуженный артист Антон Ферштандт, а также Нигяр Тагиева и Адиль Ахундов.

Безупречное хоровое звучание и великолепные голоса солистов произвели неизгладимое впечатление на публику.

Отметим, что II Азербайджанский международный фестиваль вокалистов проходит 15-20 октября при поддержке министерства культуры и организации Дворца Гейдара Алиева.

Автор идеи проекта и художественный руководитель – заслуженный артист Азербайджана, директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов.

На фестивале произведения - жемчужины азербайджанской и мировой классики в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны исполняют известные азербайджанские и зарубежные вокалисты, а также талантливые молодые исполнители.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Безупречные голоса, или Как звучит хоровая капелла в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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