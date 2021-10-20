Избран новый глава правления Гильдии продюсеров Азербайджана

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялось общее собрание членов общественного объединения (ОО) "Гильдия продюсеров Азербайджана". В связи с переходом на новую работу председателя правления ОО, заслуженного деятеля искусств Мушфига Хатамова (назначен директором Space TV) на собрании был избран новый руководитель гильдии.

Им стал генеральный директор кинокомпании Narimanfilm, заслуженный работник культуры Нариман Мамедов, сообщили Trend Life в пресс-службе Narimanfilm.

Заместителем председателя правления гильдии избран Назим Гусейнов, членами правления - Фариз Ахмедов, Мушфиг Хатамов, Пярвиз Мамедов, Фикрин Бекташи, Эльчин Гулиев (Мусаоглу).

В состав гильдии также вошли новые члены. Кроме того, состоялись выборы в контрольно-ревизионную комиссию (КРК). Азер Гулиев избран председателем КРК, Фехруз Шамиев и Вусал Аббасов - ее членами.

Также был обсужден план действий Гильдии продюсеров Азербайджана на 2022-2024 годы. По итогам обсуждений принята соответствующая программа.

(Автор: Вугар Иманов)