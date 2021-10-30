Азербайджанский театр впервые удостоен российской премии "Горячее сердце" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Инклюзивный театр "ƏSA" удостоен международной премии "Горячее сердце", учрежденной Фондом социально-культурных инициатив Российской Федерации, сообщает Trend Life.

Основная цель вручения премии "Горячее сердце" - чествование детей и молодёжи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедших на помощь людям или преодолевших трудные жизненные ситуации.

Представитель Азербайджана впервые удостаивается этой премии. По традиции церемония награждения торжественно прошла в Мемориальном комплексе Победы в Москве. Из-за пандемии театр "ƏSA" не принимал участия в церемонии награждения, но премия была вручена театру в минувший день в Баку руководителем представительства Россотрудничества в Азербайджане Иреком Зиннуровым.

Театр "ƏSA" – первый инклюзивный театр Азербайджана, созданный в 2016 году. Название "ƏSA" - это аббревиатура из первых букв трех слов - əngəlsiz, sərhədsiz, azad (беспрепятственный, безграничный, свободный). Другое значение слова "əsa" – трость. Коллектив представлен в основном актерами с ограниченными возможностями здоровья. Основателем и руководителем этого необычного театра является Нихад Гуламзаде.

(Автор: Вугар Иманов)