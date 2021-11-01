В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО)

Культура 1 ноября 2021 14:24 (UTC+04:00)
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку на малой сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялось открытие Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), сообщает Trend Life.

Фестиваль проходит впервые, он организован министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков.

Первый день фестиваля собрал известных театральных актеров, режиссеров, драматургов, а также представителей молодого поколения, безгранично влюбленных в это искусство и мечтающих сделать его делом своей жизни.

Как рассказал Trend Life до официального открытия проекта директор фестиваля, доктор философии по искусствоведению, театровед Эльчин Джафаров, фестиваль посвящен Великой Победе в 44-дневной Отечественной войне.

"Фестиваль проходит в течение пяти дней, состоятся показы постановок, воркшопы и панельные обсуждения. В заключительный день фестиваля, пятого ноября, пройдет церемония закрытия и награждение победителей. Отмечу, что продолжительность всех спектаклей составит не более 15 минут, жанровых ограничений организаторы не ставили, тема постановок должна отражать военную тематику. Наряду со спектаклями мы принимали заявки и на киноспектакли. В рамках фестиваля демонстрируется видеоверсия театральных постановок", - сказал Джафаров.

Отметим, что в самом начале мероприятия минутой молчания была почтена светлая память шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

В своем выступлении Эльчин Джафаров, проинформировав о целях и задачах фестиваля, представил зрительской аудитории членов жюри фестиваля. Это заслуженные деятели искусств - профессора Исрафил Исрафилов (председатель), Айдын Талыбзаде, Али Амирли, театральный режиссер Мехрибан Алекперзаде, народный артист, известный актер театра и кино Пярвиз Мамедрзаев.

Заведующая отделом искусств министерства культуры Азербайджана Фарах Аджалова подчеркнула, что после длительного перерыва в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса, мы вновь получили возможность посещать театр и наслаждаться спектаклями.

"Когда нам поступило предложение о проведении фестиваля, мы с большим удовольствием поддержали эту инициативу. Фестиваль стал первым театральным проектом, посвященным славной Победе в 44-дневной Отечественной войне, а также создал возможность всем, кто связан с театральным искусством вернуться к творческой деятельности в период пандемии. Замечательно, что на участие в фестивале пришло много заявок, это говорит о том, что инициатива фестиваля принята с воодушевлением и успехом", - отметила Аджалова.

Руководитель проекта фестиваля Видади Гафаров и арт-директор Эмин Алиев рассказали, что в фестивале участвуют новые спектакли, которые ранее нигде не демонстрировались.

"В фестивале примут участие коллективы из Баку и регионов страны – 11 государственных, 6 частных и 5 независимых театров, что также даст возможность выявить новые таланты. Всего будут представлены 22 спектакля", - сказал Гафаров.

Далее состоялась демонстрация спектаклей.

Отметим, что задачи фестиваля - отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство.

Победителей ждет денежная награда:

Призовой фонд:

- I место - 1 500 манатов и премия "Dəfnə"

- II место - 1 000 манатов

- III место - 750 манатов.

Посещение мероприятия возможно при наличии COVID-паспорта.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку дан старт Фестивалю короткометражных спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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