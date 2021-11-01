В Госфильмофонде Азербайджана проходит выставка памяти Эмина Сабитоглу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Госфильмофонде Азербайджана развернута обширная фотоэкспозиция ко дню рождения известного композитора, народного артиста Эмина Сабитоглу (2 ноября 1937 – 18 ноября 2000 годов), сообщил Trend Life директор Госфильмофонда, заслуженный деятель искусств, кинорежиссер Джамиль Гулиев.

В экспозицию, посвященную памяти Эмина Сабитоглу - автора многих известных песен и музыки к отечественным фильмам, вошли фотографии, отражающие жизнь и творческий путь композитора. Все экспонируемые снимки хранятся в личном архиве Эмина Сабитоглу в Госфильмофонде.

В экспозиции представлено более 40 фотографий.

Выставка продлится до 18 ноября - дня, когда маэстро ушел из жизни.

Эмин Сабитоглу (Эмин Сабит оглу Махмудов) родился 2 ноября 1937 года. После окончания музыкальной школы в Баку в 1954 году поступил в Бакинскую консерваторию (ныне - Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в класс Гара Гараева. Спустя два года был переведен в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского.

В 1961 году начал работать музыкальным редактором на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы. В последующие годы занимал должность художественного руководителя в Государственной филармонии, а также преподавал в Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В течение шести лет работал в Турции, в консерватории при Стамбульском техническом университете.

Большой популярностью и по сей день пользуются песни, к которым он написал музыку - "Дяряляр", "Аг чичек", "Песня рыбака", "Гилавар", "Чай", "Бакы, сабахын хеир", "Ахтар сен мени", "Айрылма менден", "Сенин учун", "Айрылыг бир денизмиш", "Шукрие", "Алагезлум" и другие, оперетта "Хиджран", либретто которой написал его отец Сабит Рахман.

Важное место в его творчестве занимает музыка, написанная к художественным фильмам, в числе которых "Последняя ночь уходящего года", "Не могу забыть", "Первая любовь Балададаша", "День рождения", "День прошел", "Допрос", "Тахмина", "Деде Горгуд" и другие.

Скончался 18 ноября 2000 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)