"44 плаката Победы" – выставка Эмина Асланова в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В выставочном зале имени Ваджии Самедовой Союза художников Азербайджана в Баку состоялось открытие персональной выставки молодого талантливого художника, графического дизайнера Эмина Асланова под названием "44 Zəfər plakatı" (44 плаката Победы), сообщает Trend Life.

Руководителем данного проекта является народный художник Азербайджана Ариф Гусейнов.

Как отметил в беседе с Trend Life Эмин Асланов, выставка посвящена годовщине Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне вписана в историю Азербайджана золотыми буквами. Доблестная азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева освободила наши земли от оккупации. Я посчитал своим долгом создать серию плакатов, посвященных Великой Победе. В экспозицию вошли 44 плаката, отражающих славный путь, который за 44 дня прошла победоносная азербайджанская армия", - сказал он.

Эмин Асланов добавил, что работая над плакатами, он хотел отдать дань уважения и почтения светлой памяти шехидов, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

"Светлая память о шехидах всегда будет чтиться нами с бесконечным уважением и благодарностью. Благодаря самоотверженности, патриотизму, отваге героев наши земли освобождены от 30-летней оккупации", - сказал художник.

Присутствовавшие на открытии выставки председатель Союза художников Азербайджана, народный художник Фархад Халилов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства дали высокую оценку представленным в экспозиции работам. Было отмечено, что эти плакаты – отражение исторических событий 44-дневной Отечественной войны, которыми по праву гордится народ Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)