В Баку открылась экспозиция "Смелость побеждать", посвященная Дню Победы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" состоялось открытие выставки Qələbə hünəri (Смелость побеждать), посвященной первой годовщине Победы в 44-дневной Отечественной войне, которая отмечается 8 ноября, сообщает Trend Life.

Проект реализуют Центр искусств "Хатаи", Азербайджанская государственная художественная галерея и галерея искусств "Баку" при поддержке министерства культуры и Союза художников Азербайджана.

На открытии прозвучал гимн Азербайджана, минутой молчания была почтена память шехидов Карабахской войны. Выступившие директор Азербайджанской государственной художественной галереи Галиб Гасымов, заслуженный деятель искусств, доктор философии по искусствоведению Зиядхан Алиев, профессор Азербайджанского университета культуры и искусств Самедага Джафаров, директор галереи искусств "Баку" Эльданиз Бабаев, директор Центра искусств "Хатаи" Захид Авазов и художник Юсиф Мирза отметили важность реализации проекта в деле патриотического воспитания и творческого развития.

В экспозиции представлены работы художников (в том числе отобранные жюри в результате проведенного конкурса: поступило более 200 работ от 156 авторов, отобрано и представлено на выставке 45 картин 39 художников) и из коллекции Азербайджанской государственной художественной галереи, посвященные природе освобожденных территорий страны, героизму азербайджанских воинов и Победе в 44-дневной Отечественной войне.

Участники выставки будут отмечены сертификатами. Выставка продлится до 12 ноября. Вход свободный. Экспозицию можно посетить только по COVID-паспортам.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)