В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО)

Культура 6 ноября 2021 20:04 (UTC+04:00)
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре прошла церемония награждения Фестиваля короткометражных спектаклей 4.4 (4.4 Qısa Tamaşalar Festivalı), сообщает Trend Life.

Фестиваль короткометражных спектаклей 4.4, который прошел в Баку с первого по пятое ноября, был организован министерством культуры Азербайджана и порталом о театральном искусстве Teatro.az при поддержке Азербайджанского государственного академического музыкального театра и Международного союза театральных критиков. В фестивале принимали участие коллективы из Баку и регионов страны – 11 государственных, 6 частных и 5 независимых театров. Всего было представлено 22 спектакля в видеоформате продолжительностью не более 15 минут на военную тематику.

Главная цель проекта – отразить в театральных постановках историческую победу Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, возродить театральный процесс, который из-за пандемии приостановился, а также привнести новые инициативы в театральное искусство.

Выступившие первый заместитель министра культуры Эльнур Алиев и руководитель проекта Видади Гафаров отметили важность проведения фестиваля в деле творческого развития, выявления новых талантов и патриотического воспитания. Гостям был представлен видеобозор событий фестиваля, спектаклей и панельных дискуссий.

В церемонии награждения приняли участие директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев, директор фестиваля Эльчин Джафаров и члены жюри - заслуженные деятели искусств, профессор Исрафил Исрафилов (председатель), театровед Айдын Кязымзаде, режиссер Мехрибан Алекберзаде, писатель и драматург Али Амирли, народный артист Пярвиз Мамедрзаев.

Третье место и 750 манатов получил спектакль Лянкяранского государственного драматического театра “Sonuncu görüş” (Последняя встреча), автор и режиссер - Тарлан Абдуллаев. Второе место и 1 000 манатов – спектакль Государственного академического музыкального театра "44", автор и режиссер - Заур Алиев. Первое место, 1 500 манатов и премию "Dəfnə" – спектакль Инклюзивного театра ƏSA “Qonşu” (Сосед), автор и режиссер – Нихад Гуламзаде.

Зрители увидели этот спектакль. Вечер был поставлен главным режиссером Государственного академического музыкального театра Джавидом Имамвердиевым.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Фестиваля спектаклей 4.4 (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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