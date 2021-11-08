Азербайджанские музыканты примут участие в гастролях, организованных ТЮРКСОЙ

БАКУ /Trend Life/ - Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) проведет серию концертов в связи с 880-летием со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и 700-летием со дня кончины выдающегося турецкого поэта и мыслителя Юнуса Эмре, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ТЮРКСОЙ.

В качестве солистов в программах примут участие вокалисты и музыканты из Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана.

Азербайджан на концертах представят заслуженные артисты - обладатель двух тембров голосов (контратенор и баритон) Ильхам Назаров и исполнительница на гануне Чинара Гейдарова, а также тенор Хосров Хакан Амири.

Солисты выступят в сопровождении Балканского симфонического оркестра Фракийского университета, Регионального государственного симфонического оркестра Бурсы и Государственного симфонического оркестра Антальи.

Концерты пройдут в турецких городах Эдирне, Текирдаг, Бурса и Анталья с 14 по 20 ноября 2021 года. На них выступят около 200 артистов из пяти стран.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)