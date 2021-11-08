Очень трогательный фильм! Звонок из настоящего в 1993 год… Сын сообщает отцу о Победе Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Радостная новость о Победе Азербайджана отцу, который пережил ужасы первой Карабахской войны и оккупации наших земель армянскими агрессорами, чувства, которые он пережил на протяжении многих лет и эмоциональные диалоги с сыном, составляют сюжетную линию фильма "Звонок" (Zəng), сообщил Trend Life автор идеи, режиссер, сценарист, актер и продюсер фильма Руслан Сабирли. Картина посвящена Великой Победе Азербайджана в Отечественной войне - 8 ноября.

Это фильм, который заставляет зрителей задуматься, переносит их в прошлое и воспоминания, потрясает их, а затем переживает радости Победы.

"Когда я был ребенком, мой дядя Кязым Исаев и двоюродный брат Эльхан Исаев оглу погибли в первой Карабахской войне. Когда я испытал всю эту боль своей семьи, был школьником в 90-ые. Те чувства, которые были у меня в те годы, до сих пор со мной. В этом фильме я постарался подчеркнуть, что память о шехидах вечна в наших сердцах, и после Победы их души упокоятся в мире ином. В этом фильме я пытался передать эти чувства зрителям. С Днем Победы Азербайджан и всех азербайджанцев мира! ", - сказал Руслан Сабирли.

Короткометражный фильм снят при поддержке Bakcell. В фильме также снялись – киноактер и актер Бакинского детского театра Али Гулу и гази Отечественной войны Кянан Кязымов. Операторы - Рашад Гараев и Асиф Баширов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)