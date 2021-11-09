Bir nəfəs qədər – спектакль о матери, которая ждет сына с фронта (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра в Баку состоялась премьера спектакля "Bir nəfəs qədər" по пьесе Самира Гуламова, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Показ посвящен первой годовщине Великой Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и организован совместно с Исполнительной властью Сабаильского района Баку.

Глава Исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов в своем выступлении перед показом рассказал об исторической Победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне. Было отмечено, что азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева завоевала Великую Победу, которая золотыми буквами вписана в нашу историю.

Было отмечено, что память о шехидах, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана, всегда будет жить в сердцах азербайджанского народа.

Затем была представлена премьера спектакля "Bir nəfəs qədər". Автором идеи и художественным руководителем постановки является директор Азербайджанского государственного академического музыкального театра, заслуженный деятель искусств Алигисмет Лалаев.

Сюжет повествует о матери, которая ждет сына с фронта, она верит, что он жив и скоро вернется в отчий дом.

Режиссером спектакля, подготовленным на музыку народного артиста СССР Фикрета Амирова, является Самир Гуламов. Дирижер-постановщик и автор музыкального оформления - заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – Вюсал Рагим, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир и Лейла Агаевы, концертмейстер – Кямиль Гасанов, ассистенты режиссера – Севиндж Мамедова и Амрах Дадашев. Также в постановке звучит музыкальная композиция в исполнении молодого пианиста Кямиля Гасанова.

В спектакле заняты заслуженная артистка Нахида Оруджева, актеры Гюльнара Абдуллаева, Гюльджахан Саламова, Амрах Дадашев, Ибрагим Ализаде, Назрин Исмаилзаде, Мехрибан Залыева, Самедзаде Хасыев, Хидаят Алиев, Али Керимов, Мурад Алиев и другие.

(Автор: Джани Бабаева)