Азербайджанская писательница отмечена Bonne Vie Ulduzları - "Лучшая писательница года тюркского мира" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская писательница Шах Селими Тюркай отмечена международной премией Bonne Vie Ulduzları в номинации "Türk Dünyası üzrə İlin Ən Yaxşı Kitab Yazarı" (Лучшая писательница года тюрского мира) , которая прошла в Стамбуле (Турция), сообщили Trend Life в пресс-службе писательницы.

В церемонии награждения также приняли участие представители Азербайджана - заслуженная артистка Диляра Алиева, телеведущий и общественный деятель Гаджи Нуран Гусейнов, художница по гобеленам Семени Гасымова, режиссер Туран Джафаров и другие.

Шах Селими Тюркай выразила признательность руководителю проекта Bonne Vie Ulduzları Хакану Солакеру за высокую оценку ее творчества, подчеркнув, что в эти дни широко отмечается первая годовщина Дня Победы в Отечественной войне и День государственного флага Азербайджана. Писательница отметила братские отношения между Азербайджаном и Турцией. От имени ОО "Сохранение национального наследия и поддержки туризма Азербайджана" Хакану Солакеру был преподнесен цветок харыбюльбюль, который неразрывно связан с Шушой и Карабахом, является символом любви и мира, настоящим талисманом Азербайджана, национальным символом Победы в 44-дневной Отечественной войне.

В рамках меропрития прошла презентация романа писательницы Шах Селими Тюркай "Ev dustağıyam" ("Я - домашний узник") и короткометражного фильма, снятого по мотивам произведения Тураном Джафаровым с участием народного артиста Видади Гасанова и актера Вюсаля Муртузалиева.

Главным героем романа является учитель Шахсувар (прообразом стал дед писательницы), который вследствие физического недуга вынужденно становится домашним узником. Роман представлен в четырех частях. В нем через главного героя Шахсувара и его окружение раскрываются морально-нравственные духовные ценности, отслеживаются исторические события, человеческие судьбы, превратности жизни, стремления и мечты. Вынужденный оказаться в четырех стенах Шахсувар становится примером разрушенных границ пространства человеческой мысли, примером душевности, мудрости и назидания многим людям, для которых раскрывается настоящее понятие истинного счастья.

Шах Селими Тюркай родилась в семье архитектора Низами Гасымова и художницы Семени Шахсувар Гасымзаде. Выпускница факультета международных экономических отношений Азербайджанского государственного экономического университета. С отличием окончила магистратуру Лондонского университета королевы Марии по специальности "бизнес и управление". В 2015-2018 годах работала в различных государственных структурах в сфере стратегического исследования и экономического анализа, проектов и инвестиций. Является автором идеи и реализации ряда программ по экономическому развитию. В данное время – исполнительный директор Ассоциации по сохранению азербайджанского национального наследия и поддержки туризма. Творческую деятельность начала в 2019 году в Лондоне, обучалась у британских и ирландских писателей и драматургов, среди которых Жан Роджерс, Ричад Скиннер и Кейт Ридгвей.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)