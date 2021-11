Голос мира азербайджанцев в Париже - потрясающий концерт на престижной сцене Salle Gaveau (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене одного из самых престижных концертных залов классической музыки в Париже - Salle Gaveau прошел потрясающий концерт "Голос мира", организованный при поддержке азербайджанского Государственного комитета по работе с диаспорой и азербайджанской диаспоры во Франции, сообщили Trend Life в пресс-службе Association Dialogue France-Azerbaïdjan (Ассоциация диалога Франция - Азербайджан, ADFA).

Концерт, посвященный Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, Дню Государственного флага и Дню Конституции Азербайджана прошел при аншлаге. На входе гостям раздавали брошюры "Karabakh on the Cusp of Revival" (Карабах на пороге Возрождения, фото - Майя Багирова) с фотосвидетельствами актов вандализма армян, совершавшегося ими на протяжении около 30-летней оккупации азербайджанских земель, уничтожения городов и сел, памятников культуры и архитектуры.

Среди гостей вечера были деятели культуры и науки, представители парижской интеллигенции, дипломатических миссий и диаспорских организаций.

В концертной программе приняли участие наш соотечественник, проживающий в Париже, лауреат международных конкурсов, джазмен, композитор и пианист Этибар Асадли, заслуженный артист Азербайджана, тарист Шахрияр Иманов и французские музыканты – контрабасист Самуэль Фихма и ударник Мартен Венгерме. Были представлены азербайджанские народные песни “Sarı gəlin” и “Qara qaşın vəsməsi”, произведения классиков Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Саида Рустамова в этно-джазовой интерпретации, а также авторские композиции.

Выступления артистов были встречены бурными овациями зрителей.

(Автор: Вугар Иманов)