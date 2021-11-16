Как Гюльназ Исмаилова, Самир Джафаров и Ильхам Назаров покорили сердца публики (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся вечер вокальной музыки, на котором прозвучали сочинения, написанные на произведения выдающегося азербайджанского поэта Низами Гянджеви, сообщает Trend Life.

Мероприятие прошло в рамках Международного фестиваля Низами Гянджеви, посвященного 880-летию со дня рождения гениального азербайджанского поэта и мыслителя.

Вечер посетили общественные деятели, известные представители культуры, искусства и литературы. Министр культуры Азербайджана Анар Керимов в своем выступлении на мероприятии отметил, что государство с большим вниманием относится к наследию выдающихся азербайджанских поэтов и мыслителей.

Было подчеркнуто, что труды гениальных азербайджанских творческих личностей пропагандируются как на их родине, так и за ее пределами.

Говоря о наследии Низами Гянджеви, министр отметил, что философские мысли, гуманистические идеи гениального поэта актуальны и сегодня, в XXI веке.

Было подчеркнуто, что 2021-й в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви, и в связи с этим министерство культуры в течение года провело множество мероприятий. В настоящее время в стране проходит десятидневный Международный фестиваль Низами Гянджеви, и концертная программа организована в его рамках.

По его словам, вдохновившись творчеством Низами Гянджеви, многие композиторы создали прекрасные музыкальные произведения.

Далее вниманию зрительской аудитории была представлена концертная программа. Своим вокальным мастерством и талантом публику порадовали народные артисты Азербайджана Гюльназ Исмаилова, Самир Джафаров и заслуженный артист Ильхам Назаров, а также студенческий хор Азербайджанской национальной консерватории (хормейстер – заслуженный учитель Тарана Юсифова).

Концертмейстерами программы выступили Светлана Ахмедова, Дильшад Алиева и Ульвия Казымова.

В программе прозвучали сочинения, любимые миллионами слушателей, в том числе Payız Гара Гараева, Sənsiz и Sevgili canan Узеира Гаджибейли, ария из оперы "Низами" Афрасияба Бадалбейли, Gül camalın Джахангира Джахангирова, Könlüm Агабаджи Рзаева, Necədir Пики Ахундовой, Səni görən güllər Дильшад Алиевой, Nədəndir Джейхуна Аллахвердиева и другие.

Чарующее творчество Низами Гянджеви, проникновенные мелодии композиторов и великолепное исполнение вокалистов навсегда покорили сердца публики. Каждый номер программы зрители встречали бурными аплодисментами.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)