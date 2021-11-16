В Баку пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов – более 3 тысяч заявок из 72 стран (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана с 19 по 23 ноября пройдет 12-й Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

Торжественное открытие фестиваля состоится 19 ноября в Киноцентре "Низами".

В этом году на участие в фестивале заявки подали авторы 3217 короткометражных фильмов из 72 стран мира. Из них 82 работы были заявлены в национальную конкурсную программу.

По решению отборочной комиссии 30 фильмов из 18 стран (Испания, Великобритания, Италия, Турция, Бельгия, Иран, Россия, Португалия и др.) включены в международную конкурсную программу фестиваля, и 26 кинолент - в национальную программу.

Оценивать фильмы международной конкурсной программы будут известный публицист, писатель, автор сценария ряда художественных и документальных кинокартин Орхан Фикретоглу; член Европейской киноакадемии и комиссии по отбору номинантов на премию "Оскар" от Украины, украинский кинопродюсер Юлия Синькевич; один из основателей кинофестиваля в Белграде, успешный сербский продюсер Мирослав Магорович; лауреат международных кинофестивалей, турецкий кинорежиссер, сценарист Эрдем Тепегез.

В состав жюри национальной конкурсной программы вошли переводчик, поэт, публицист Салим Бабуллаоглу; известная актриса, народная артистка Азербайджана Мехрибан Зяки; участник и победитель ряда кинофестивалей, кинорежиссер Эльмаддин Алиев.

Впервые на фестивале в этом году будет вручена награда "Qızıl Nar" (Золотой гранат) за "За заслуги в азербайджанском кинематографе". Данная награда будет ежегодно вручаться кинематографистам.

Одно из новшеств 12-го по счету фестиваля – подготовленный молодыми скульпторами новый дизайн статуэтки "Qızıl Nar", являющейся главной наградой мероприятия.

Наряду с этим, победители национальной конкурсной программы в категориях "Лучший художественный фильм", "Лучший документальный фильм", "Лучший анимационный фильм", "Лучший социальный ролик" получат денежную награду. Общий призовой фонд национальной конкурсной программы - 5 тысяч манатов.

Еще одним сюрпризом от организаторов фестиваля станет показ работ номинантов Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). В результате сотрудничества организаторов фестиваля с British Council бакинскому зрителю будут продемонстрированы четыре фильма - номинанты и победители премии BAFTA (2020-2021).

В ходе фестиваля короткометражные фильмы будут демонстрироваться в течение пяти дней в Киноцентре "Низами", начиная с 12.00.

Объявление победителей и церемония награждения состоятся 23 ноября в 19.00

Бакинский международный фестиваль короткометражных фильмов проводится с 2004 года. На фестивале были ранее представлены картины, завоевавшие признание престижных международных фестивалей, среди которых Каннский, Венецианский, Берлинский и премия "Оскар". Фестиваль является самым продолжительным и крупнейшим в Азербайджане.

Фестиваль короткометражных фильмов организован Центром молодых кинематографистов "Cinema", и проводится при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Поддержку мероприятию оказывают Киноцентр "Низами", киностудия "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы, Госфильмофонд Азербайджана, Гильдия продюсеров Азербайджана, компания ÖZ FİLM и British Council.

Информационная поддержка: Trend.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева)