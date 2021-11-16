Азербайджанский фильм выдвинут на "Оскар" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Фильм Daxildəki ada (The Island Within/"Мой внутренний остров") выдвинут Союзом кинематографистов Азербайджанской Республики (СКАР) на 94-ю премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и прошел регистрацию (подтверждение), сообщает Trend Life.

Церемония награждения победителей пройдет 22 марта 2022 года.

Фильм снят по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудиях "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Debüt совместно с Arizona Productions, Coyote Cinema и Mandarin Agency.

Автор сценария и режиссер - постановщик – Руфат Гасанов, оператор - постановщик - Орхан Аббасов, художник - постановщик - Эльтуран Мамедов, композиторы - Катерина Йондер и Фархад Фарзали, звукорежиссер - Теймур Керимов, второй режиссер - Кямран Агабалаев, генеральные продюсеры – Мушфиг Хатамов, Кямал Гасанов и Руфат Гасанов, исполнительные продюсеры - Надир Алиев и Кямран Агабалаев, сопродюсер - Гийом де Сей.

В фильме снимались: народные артисты Азербайджана Видади Гасанов, Гурбан Исмайлов, Рафиг Азимов, актеры Орхан Ата и Эльвин Адыгезал.

Сюжет картины: Сеймур Таирбеков, один из сильнейших гроссмейстеров мира, переживает тяжелый период в своей жизни. За несколько недель до важнейшей игры он тайно отправляется на остров, на котором живет всего один человек…

Фильм завоевал в 2020 году награду 26-го Сараевского кинофестиваля (Sarajevo Film Festival) "Сердце Сараево" в категории "Лучший режиссер", а также был представлен во внеконкурсной программе XVII Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК-2021).

Пост-продакшн - Национальный центр кино и анимации при министерстве культуры Франции и Baku Media Center.

(Автор: Вугар Иманов)