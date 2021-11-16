"Голая правда" от Ульвии Ахундовой (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском книжном центре состоялась презентация сборника стихотворений и рассказов "Голая правда" молодой талантливой писательницы и поэтессы, главы департамента культурных программ Пространства Современного Искусства YARAT Ульвии Ахундовой, сообщает Trend Life.

Музыкально-поэтический вечер прошел в очень теплой и дружеской атмосфере, и оставил в душе каждого гостя неизгладимое впечатление.

"Голая правда" - это коллекция историй, где все персонажи реальны, а совпадения неслучайны…. Иллюстратором книги выступила заслуженный художник Азербайджана Ирина Эльдарова.

На вечере стихотворения автора зачитали народная артистка Азербайджана, известная актриса Людмила Духовная, руководитель Бакинского книжного центра (Baku Book Center), писательница Гюнель Анаргызы (Рзаева), телеведущая Нателла Керимова и другие.

Своим виртуозным исполнением публику порадовали народный артист Азербайджана, известный пианист Мурад Гусейнов, заслуженная артистка, первая скрипка Государственного струнного квартета Азербайджана Джейла Сеидова, поэтесса, музыкальный продюсер и пианистка Захра Бадалбейли, лауреаты международных музыкальных конкурсов, пианисты - Альп Алиев и Вусал Айдамиров.

Пронзительные чувственные произведения Ульвии Ахундовой, полные романтики, нежности и глубины достучались до сердца каждого.

И неслучайно, что на вечере звучала музыка, ведь творчество Ульвии Ахундовой словно красивое музыкальное сочинение, где из строк струится ритм нежной трогательной мелодии, ее поэзия словно танец мечтаний…

Ульвия Ахундова – поэт, прозаик, переводчик. Она является обладателем степени магистра в области международных отношений Университета Сорбонна. В ноябре 2016 году был опубликован ее первый сборник "Дыши", включавший в себя стихи и короткие рассказы.

(Автор: Джани Бабаева )