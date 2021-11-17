В Баку представят хоровое искусство

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 29 ноября состоится концерт хоровой группы Азербайджанского государственного ансамбля песни и танца имени Фикрета Амирова, сообщили Trend Life в филармонии.

В программе прозвучат сочинения азербайджанских композиторов. Художественный руководитель и главный дирижер ансамбля – народный артист Агаверди Пашаев, хормейстер – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев.

Хоровая группа выступит в сопровождении концертмейстеров Лалы Багирзаде и Фардина Мамедзаде, а также инструментального ансамбля. Солисты – Орхан Ализаде и Рена Эйюбова.

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(Автор: Джани Бабаева)