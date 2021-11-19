Памяти Артиста! В Баку отметили 75-летие Рафаэля Дадашова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский Ален Делон - так всегда называли этого замечательного артиста, который внес значительный вклад в развитие театрального искусства и кинематографа страны.

В Доме культуры Шувелян прошел вечер, приуроченный к 75-летию видного актера театра и кино, кавалера ордена "Шохрат", народного артиста Азербайджана Рафаэля Дадашова ( 4.01.1946 – 16.03.2020), сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Главным управлением культуры города Баку.

На открытии ведущая вечера Айтадж Вахабова рассказала о жизни и творчестве Рафаэля Дадашова, который более сорока лет жизни посвятил искусству, вписав свое имя в историю национальной культуры. Зрителям был представлен видеоматериал.

Рафаэль Дадашов родился в Нахчыване в семье легендарных актеров театра и кино, народных артистов Мелика Дадашова и Софии Гусейновой. Жизнь в творческой среде фактически предопределила выбор Рафаэля Дадашова. Он поступил в Азербайджанский институт искусств имени Мирзаги Алиева (сейчас - Азербайджанский государственный университет культуры и искусств) и переехал в Баку. С 1976 года он был артистом Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, где воплотил множество ролей в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков. Также актер прославился своими ролями в двадцати телеспектаклях и сорока фильмах.

Заслуженный артист Вахид Алиев поделился воспоминаниями о Рафаэле Дадашове, его высоких профессиональных и человеческих качествах. Дадашов был разносторонней личностью, работал на телевидении и радио, был прекрасным человеком, хорошим другом.

Гостям была представлена концертная программа с театрализованными номерами с участием вокалиста Манафа Алиева, исполнителя на сазе Расул Гаибова, ансамбля Şüvəlan под управлением Эльчина Алибейли и т.д.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)