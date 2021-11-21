Кульминация юбилейного торжества Бакинской музыкальной академии - грандиозный концерт, россыпь цветов, большой торт и овации! (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся грандиозный концерт, посвященный 100-летнему юбилею Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Trend Life.

Этот концерт стал кульминацией в череде целого ряда концертов и мероприятий, состоявшихся с начала года на лучших мировых и отечественных концертных площадках и приуроченных к юбилею БМА. В этот вечер в филармонии царила атмосфера удивительного торжественного праздника. В фойе была представлена экспозиция лучших научных работ в сфере музыковедения, авторами которых стали ведущие специалисты БМА. Сцена зала в честь знаменательного события филармонии была усыпана цветами.

Среди гостей праздничного вечера были заведующая отделом Администрации Президента Фарах Алиева, министр культуры Анар Керимов, министр иностранных дел Джейхун Байрамов, министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, председатель Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде, представители дипломатических миссий, творческой интеллигенции и молодежи, и, конечно, профессорско-преподавательский состав БМА.

На открытии был представлен видеоролик об истории и успехах БМА. Концерт собрал на одной сцене ведущих музыкантов национального академического музыкального искусства, вечер начался с исполнения произведений основоположника азербайджанской классической музыки, великого композитора Узеира Гаджибейли, по инициативе которого ровно 100 лет назад открылось первое высшее музыкальное учебное заведение на Востоке. Это увертюра к опере "Кероглы" и романс-газелла "Sevgili canan".

В концертной программе были представлены композиции Гара Гараева, Васифа Адыгезалова, Исмаила Гаджибекова, Фирангиз Ализаде, Гасана Рзаева, Мориса Равеля, Франсиса Пуленка, Кевина Картнера, Сергея Рахманинова.

Произведения азербайджанской и мировой классики прозвучали в исполнении народного артиста СССР, ректора БМА Фархада Бадалбейли, народной артистки, проректора БМА Егяны Ахундовой, народных артистов Ульвии Гаджибековой, Мурада Адигезалзаде, Мурада Гусейнова, Гюльназ Исмаиловой, Шукюра Самедова, Самира Джафарова, Эльчина Хашимова, заслуженных артистов Сабины Асадовой, Эльнура Ахмедова, победителей телеконкурса мугама Миралама Мираламова, Камили Абиевой, а также Государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением народных артистов Рауфа Абдуллаева и Ялчина Адигезалова, заслуженных артистов Фуада Ибрагимова и Эйюба Гулиева и Государственной хоровой капеллы под руководством народной артистки Гюльбаджи Имановой. Специальным гостем мероприятия стал выдающийся музыкант современности – скрипач и дирижер Дмитрий Ситковецкий, родившийся в Баку и покоривший своим искусством мировую музыкальную общественность. Концертную программу завершила оратория "Карабах шикестеси".

Во время концерта к гостям обратился ректор БМА, народный артист Фархад Бадалбейли. В своей поздравительной речи он особо подчеркнул, что столь важный юбилей академия отмечает с большой радостью и особыми чувствами, поскольку вековая дата БМА совпала с важным историческим событием для родной страны – Победой в 44-дневной Отечественной войне и возвращением Карабаха!

Вечер завершился выносом юбилейного торта со свечами на сцену под всеобщее исполнение поздравительной песни "С днем рождения" и бурными овациями зрительного зала.

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(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)