Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО)

Культура 22 ноября 2021 19:45 (UTC+04:00)
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Настоящим праздником искусcтва стала грандиозная премьера балетного спектакля "Низами" на музыку выдающегося композитора Фикрета Амирова на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку, сообщает Trend Life.

Премьера посвящена 880-летию со дня рождения великого поэта, мыслителя и литератора, чей гений был признан далеко за пределами его родины, а произведения сыграли ключевую роль в эволюции как восточной, так и мировой поэзии. Отметим, что 2021-й в Азербайджане объявлен Годом Низами.

Музыкальным руководителем спектакля является главный дирижер театра, заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев, автором либретто - Аждар Улдуз, хореографию воплотила в жизнь народная артистка, художественный руководитель балетной труппы, профессор Камилла Гусейнова. Художником-постановщиком балета является заслуженный работник культуры Техран Бабаев.

Драматургия, на основе которой поставлен весь спектакль, впервые в истории азербайджанского балета, неоднократно обращавшегося к темам произведений Низами, построена не на мотивах и адаптациях, но следует как букве, так и духу поэм "Хамсе". При этом по мере развития сюжета театрального действа выдерживается как хронология написания самих произведений бессмертной "Пятерицы", так и их гармоническая связь с событиями в биографии самого поэта. Примечателен тот факт, что события эти взяты драматургом Аждаром Улдузом не из различных исторических источников, а непосредственно из поэтического текста самой "Пятерицы", вступительных стихов к поэмам, в которых Низами в различных, порой иносказательных, а иногда и в самых прямых формах повествует о себе, своей жизни и своих чувствах на момент написания того или иного произведения.

Музыкальная редактура оригинального произведения Фикрета Амирова выполнена руководителем спектакля Эйюбом Гулиевым.

Сохранив оригинальный колорит балетной музыки великого Фикрета Амирова, главный дирижер театра словно дал гениальному произведению новое дыхание, еще ярче выделив неповторимые краски, присущие музыке автора, создавшего самые бесценные жемчужины азербайджанского национального балета.

Главные партии в спектакле исполнили – народный артист Гюльагаси Мирзоев, заслуженные артисты Нигяр Ибрагимова, Анар Микаилов, Джамиля Керимова, Макар Ферштандт, солисты Айян Эйвазова, Тимур Одушев, Самира Мамедова, Нигяр Алиева и другие. Вокальную партию в постановке исполнила ведущая солистка театра – заслуженная артистка Азербайджана Афаг Аббасова.

Уникальными же особенностями этого спектакля являются несколько факторов. Это исключительная академичность, каноничность, но при этом полностью новое, сугубо авторское решение хореографии, блестяще поставленной Камиллой Гусейновой. Весь хореографический рисунок спектакля выстроен на элементах и по канонам классического европейского балета, однако сама композиция носит неповторимый и при этом безошибочно узнаваемый стиль как автора хореографии, так и всей нашей национальной академической школы танца.

Отметим, что очередной показ балета состоится 12 декабря.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)

Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Image
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Грандиозная премьера в Баку - новое дыхание гениальной музыки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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