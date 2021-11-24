Известные российские артисты будут сражаться в Баку с ветряной мельницей

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета в Баку 18 декабря состоится спектакль "Дон Кихот" Людвига Минкуса с участием ведущих солистов Государственного академического Большого театра России, лауреатов международных конкурсов артистов балета - Кристины Кретовой (партия Китри) и Игоря Цвирко (партия Базиля), сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

"Балет "Дон Кихот" - один из самых любимых публикой классических балетов. Жизнерадостная музыка, сложная хореография, сюжет, пропитанный любовью, - все это создает атмосферу праздника. Темпераментный, яркий, пламенный, он изобилует красивыми испанскими танцами, привлекает множеством балетных трюков и самым знаменитым в мире фуэте", - отмечено в сообщении.

В основу сюжета легли события бессмертного одноименного романа Мигеля де Сервантеса Сааведра, к которым в балете добавлена самостоятельная любовная линия. Главный герой, начитавшись рыцарских романов, отправляется в путешествие за подвигами. Не зная жизни, он попадал из одного нелепого недоразумения в другое. В одном из эпизодов романа рассказывается, что, увидев ветряные мельницы, Дон Кихот принял их за злых великанов, вступил в борьбу с ними… А дочь трактирщика Китри кажется ему прекрасной Дульсинеей. Но Китри любит цирюльника Базиля. Ряд веселых приключений заканчивается свадьбой Китри и Базиля и полным крахом нелепых мечтаний Дон Кихота.

В настоящее время Кристина Кретова и Игорь Цвирко являются одной из самых востребованных и известных артистов балета. Их гастроли с большим триумфом проходили в Германии, Франции, Швейцарии, Японии, Испании, Португалии, Италии, Великобритании, США, Китае, Мексике и других странах.

В этот день наряду с гастролерами в спектакле выступят ведущие солисты балетной труппы Азербайджанского театра оперы и балета - заслуженные артисты Азербайджана Самир Самедов, Джамиля Керимова, Эльмира Сулейманова, солисты Аян Эйвазова, Тимур Одушев и другие.

Балетом будет дирижировать лауреат международного конкурса дирижеров имени Антала Дорати Орхан Гашимов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Эльдар Пашаев)