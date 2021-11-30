"Богема" объединит звезд Азербайджана, Беларуси и Украины

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета в Баку 11 декабря состоится показ оперы "Богема" Джакомо Пуччини. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Для участия в спектакле руководство театра пригласило народного артиста Беларуси, ведущего солиста Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси Владимира Громова (партия Марселя) и ведущего солиста Одесского национального академического театра оперы и балета, лауреата международных конкурсов вокалистов Эдуарда Мартынюка (партия Рудольфа).

В этот день в спектакле примут участие также ведущие солисты Театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Али Аскеров (партия Альциндора), Акрам Поладов (партия Коллена), заслуженные артисты Илаха Эфендиева (партия Мими), Инара Бабаева (партия Мюзетты), Турал Агасиев (партия Шонара), солист Махир Тагизаде (партия Бенуа) и другие.

Оперой будет дирижировать заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Эйюб Гулиев.

Отметим, что руководство Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета продолжает привлекать зарубежных грандов оперного и балетного искусства к деятельности театра. Это эффективно влияет на профессиональный уровень и качество спектаклей, привлекает большую зрительскую аудиторию и, несомненно, является своеобразной школой как для молодых артистов театра, так и для обучающихся в музыкальных учебных заведениях города студентов. Принимающие участие в спектаклях театра приглашенные звезды всегда высоко отзываются о профессиональном уровне театра. Возвращаясь в свои страны, они в средствах массовой информации дают высокую оценку нашей национальной культуре, Театру оперы и балета, тепло отзываются о зрителях и о городе. Все это, несомненно, является эффективной пропагандой за рубежом нашей национальной культуры, и в частности деятельности Азербайджанского театра оперы и балета.

(Автор: Джани Бабаева)