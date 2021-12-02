Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО)

Культура 2 декабря 2021 11:54 (UTC+04:00)
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее искусств Азербайджана состоялась церемония награждения победителей конкурса "Muzey eksponatının hekayəsini sən danış: Nizami Gəncəvi" ("Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви"), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Конкурс был объявлен министерством культуры Азербайджана в рамках Года Низами Гянджеви. Это второй по счету конкурс в рамках проекта "Расскажи историю музейных экспонатов", первый был проведен в 2020 году.

В своем выступлении на открытии экспозиции заместитель министра культуры Азербайджана Севда Мамедалиева отметила, что Низами Гянджеви создав "Хамсе", стал основоположником Восточного Ренессанса. Его традиции продолжили великие поэты Востока.

Севда Мамедалиева подчеркнула, что творчество Низами Гянджеви также оказало влияние и на западную литературу. В XIX веке русские исследователи начали углубленно изучать творческое наследие Низами Гянджеви.

Было отмечено, что Год Низами Гянджеви запомнился проведением ряда значимых событий. Среди них - VII Бакинская международная книжная выставка, мероприятия, проведенные в Эрмитаже и Российской национальной библиотеке (Санкт-Петербург), Международный форум на тему "Низами Гянджеви: мост между культурами", организованный в столице Азербайджана и другие. Большой интерес к этим мероприятиям еще раз демонстрирует, что наследие Низами Гянджеви сохраняет свою актуальность.

Было подчеркнуто, что основные задачи конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" - пропаганда творчества Низами Гянджеви, призывающего к нравственному совершенству, и прививающие высокие моральные качества.

Далее были объявлены имена победителей конкурса. На конкурс более 50 участников представили свои работы, среди них трое выбраны победителями.

I место – Наргиз Гашимова

II место Аиша Сафарова

III место – Омар Мамедзаде

(Автор: Джани Бабаева )

Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Image
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Объявлены имена победителей конкурса "Расскажи историю музейных экспонатов: Низами Гянджеви" (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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