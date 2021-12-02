Запретная любовь, которая сильнее смерти - легенда о Ромео и Джульетте на языке фламенко в Баку

БАКУ /Trend/ - На сцене Дворца Гейдара Алиева 30 января будет представлен музыкальный спектакль фламенко "Легенда о Ромео и Джульетте", сообщили Trend Life организаторы.

Спектакль "Легенда о Ромео и Джульетте" поставлен по мотивам классического произведения Уильяма Шекспира. История всепоглощающей запретной любви, которая оказывается сильнее смерти и многовековой ненависти, будет продемонстрирована зрителям через призму фламенко.

Язык фламенко как нельзя лучше подходит для повествования, в основе которого лежат шекспировские страсти. Терпкие, как выдержанное вино, голоса канторов (вокалистов) заставляют буквально кожей ощутить всю глубину чувств героев. Удары каблуков напоминают стук бьющихся в унисон двух любящих сердец, но так же стучится в дверь и неотвратимый рок.

Пронзительные звуки гитары словно оплакивают влюблённых и вторят родительскому горю. Зрителям открывается извечная история любви, вспыхнувшей внезапно и вопреки всем обстоятельствам. Глубокое, бессмертное произведение Шекспира, понятное и знакомое каждому, будет рассказано по новому, на языке музыки, пения и самого страстного танца в мире – фламенко.

Билеты можно приобрести в кассах Дворца Гейдара Алиева, Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, ТЦ "Ganjlik Mall" и "28 Mall", а также на сайте Iticket.az - https://iticket.az/ru/events/concerts/romeo-and-juliet-flamenco-ballet-?fbclid=IwAR2vJqS1Ot_8HTX9FELviB4zAuiZ9hjMGaPhLC1eLpulKxVmwlMZMDwfAN4

Стоимость билетов - от 30 до 95 манатов.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az

(Автор: Джани Бабаева)