В Азербайджане впервые покажут спектакль-эпос "Лейли и Меджнун"

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 17 декабря впервые в Азербайджане будет показан спектакль - эпос "Лейли и Меджнун", сообщили Trend Life в пресс-службе дворца.

Постановка посвящена 880-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви и подготовлена в рамках Года Низами Гянджеви.

Спектакль - эпос поставлен по мотивам поэмы Низами Гянджеви "Лейли и Меджнун" при поддержке министерства культуры и совместной организации Дворца Гейдара Алиева и Объединения ашугов Азербайджана.

Авторы сценария постановки – председатель Объединения ашугов Азербайджана, заслуженный деятель науки Магеррам Гасымлы и доктор философии по филологии Алтай Мамедли, режиссер-постановщик – заслуженная артистка Инара Бабаева.

В спектакле заняты: заслуженные работники культуры Самира Алиева (Лейли) и Солмаз Косаева (мать Гейса), Гяляндар Зейналов (мастер-ашуг), Али Зейналабдинов (Гейс), Кямаля Губадлы (мать Лейли), Эльмеддин Мамедли (Зейд - друг Гейса), Шахнияр Алиев (отец Гейса), Наби Нагиев (отец Лейли), Эльдар Багиров (Сайяд), Эльман Талыстанлы (Салам), Али Тапдыгоглу (пехливан Нофель), а также исполнители на сазе Афиль Бахтияров, Айхан Меликов, Чошгун Аскеров.

Билеты можно приобрести в кассах столицы. Цена - от 10 манатов.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)