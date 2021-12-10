Джазовый квартет Шаина Новрасли выступил на Expo Dubai 2020, который длится 182 дня (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках всемирной выставки Expo Dubai 2020 (Дубай, ОАЭ) в павильоне Азербайджана прошел концерт Buta Jazz Concert by Shahin Novrasli’s - квартета заслуженного артиста, лауреата международных конкурсов, композитора и пианиста Шаина Новрасли, организованный при поддержке министерства культуры, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Среди гостей были министр культуры Азербайджана Анар Керимов, представители культуры и общественности, посетители Expo Dubai.

Международный коллектив Шаина Новрасли, в состав которого вошли его брат Арслан Новрасли (тар), Фелипе Кабрера (контрабас, Куба) и Йоселин Хазард (ударник, Франция), представили композиции из альбома "Land of Fire" (Страна огней – Азербайджан) - джаз-фьюжн, объединившего классическую музыку и мугам.

Отметим, что Всемирная выставка Expo проходит каждые пять лет в разных странах. Expo Dubai 2020 - первая Всемирная выставка на Ближнем Востоке и первая за всю историю Экспо (то есть за 170 лет), где все страны-участницы имеют собственные павильоны - всего 192 государств. Выставка открылась 1 октября 2021 года и продлится 182 дня. Выставка должна была начаться ещё в прошлом году, но эпидемическая ситуация и санитарные ограничения внесли свои коррективы.

Выставка действительно устроена как город - центральная площадь, над которой возвышается огромный купол, и проспекты с улицами, расходящиеся в стороны и поделенные на три темы: "мобильность", "возможности" и "устойчивое развитие". Они подчиняются одной общей теме Экспо, которая звучит как слоган: "объединяя умы, создаем будущее". Страны-участницы разрабатывали концепции своих павильонов в рамках заданных тематических направлений.

(Автор: Вугар Иманов)