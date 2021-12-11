"Акварельные впечатления" в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Центре искусств "Хатаи" 23 января 2022 года состоится открытие выставки-продажи акварельных работ Akvarel təəssüratlari ("Акварельные впечатления"), сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Выставка, цель которой – развитие и пропаганда акварельного искусства, а также поддержка художников, работающих в данном направлении, будет посвящена 10-летию Международного общества акварелистов (IWS Globe International Watercolor Society).

Мероприятие пройдет при организации министерства культуры Азербайджана, парламентского комитета по культуре, Союза художников, Азербайджанской государственной картинной галереи, представительства Международного общества акварелистов - IWS Azerbaijan в Баку и Галереи акварельных работ "Хатаи" при одноименном Центре искусств.

Желающие принять участие в выставке могут отправить фотографии своих акварельных работ, а также информацию о картинах (название, размер), свои данные на адрес электронной почты [email protected].

Каждый автор может представить несколько своих работ. Из них оргкомитет выставки отберет картины для экспозиции.

Отбор будет проводить художественный совет IWS Azerbaijan. Представляемые авторами произведения должны быть написаны за последние три года. Кроме того, они должны выставляться впервые. На выставку не принимаются копии работ других художников. Тема работ – свободная.

Работа должна быть выполнена на 90 процентов акварельными красками на бумаге.

Прием заявок проводится до 30 декабря 2021 года, а работ на выставку – до 18 января 2022 года.

Участники выставки будут награждены подарками и сертификатами. Также будет подготовлен электронный каталог экспозиции.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)