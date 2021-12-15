Определены победители Международного конкурса произведений Азера Дадашова

БАКУ /Trend Life/ - Определены победители V Международного конкурса пианистов произведений Азера Дадашева, организованного при содействии Союза композиторов Азербайджана (СКА) и Бакинской музыкальной академии имени (БМА) Узеира Гаджибейли в рамках 100-летия БМА, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА. Конкурс был приурочен к 75-летию видного современного представителя национальной композиторской школы, народного артиста Азербайджана, профессора Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли Азера Дадашева.

Основанный в 2010 году конкурс стал традиционным и проводится в Баку каждые три года. В этом году в конкурсе приняли участие представители Азербайджана, Турции, России, Грузии, Казахстана и Ирана. В связи с пандемией конкурс был проведен онлайн без возрастного ограничения. По предложению композитора конкурсанты представили прелюдии и фуги автора произведений.

Председатель жюри - проректор по образованию БМА, доктор философии по педагогике, заслуженный учитель Нармина Гулиева.

Лауреатами были признаны Наргиз Кенгерли и Нурана Зейналова (Азербайджан), дипломантами – Ляман Исламзаде (Азербайджан), Махбод Хагх Параст (Иран) и Арайлим Оралхан (Казахстан).

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)