Как азербайджанские актеры нашли свое счастье в Измире (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Спектакль Раули Турккан "Xoşbəxtliyin dəyəri" ("Цена счастья") удостоен благодарственной статуэтки IX Международного театрального фестиваля в Измире (Турция, Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali), сообщает Trend Life.

В спектакле играют актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна – заслуженные артисты Инна Имранова, Милана Соколенко, актеры Ольга Арсентьева и Ярослав Трифонов, а также 13-летняя ученица Бакинской хореографической академии Айлин Турккан и заслуженная актриса, танцовщица Нигяр Рзаева.

Одноактовый спектакль поставлен по произведению лауреата международных конкурсов, поэта Сахиба Мамедова. Автор идеи и режиссер-постановщик Рауля Турккан. Победа в 44-дневной Отечественной войне вдохновила авторов на создание проекта.

Спектакль был представлен на русском языке с турецкими титрами на видеомониторах, музыкальные композиции исполнялись на азербайджанском языке.

"Цена счастья" – это спектакль о безграничной любви к Родине, патриотизме и в то же время о чистой, искренней, зародившейся еще в детстве, любви между мужчиной и женщиной… Пройдя все испытания и запреты, любящие сердца героев воссоединяются – они обрели счастье, которому, казалось, ничто и никто не может помешать… Но тут в их жизнь ворвалась война… Рамин отправляется на фронт освобождать родную землю от оккупантов. Порой без горечи испытаний сладость счастья не ощутить. История жизни героев еще раз подтверждает, что человек ради сокровенной мечты готов преодолеть самые тяжелые препятствия. Боль разлуки, муки одиночества и страх перед неизвестностью - это лишь часть того, что сделало любящее сердце еще крепче и неуязвимей. Интересно, что образ любимой Рамина играют четыре актрисы, они олицетворяют разные этапы жизни героев. При этом у героини нет имени – это собирательный образ, отражающий чувства, чаяния, тревогу матерей, сестер, жен и дочерей в период 44-дневной Отечественной войны.

Художник по свету – Керим Аскеров, звукорежиссер – Гусейн Алиев, помощник режиссера - Наргиз Меджидова.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)