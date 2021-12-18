Новогодняя сказка длиною в жизнь, или Как в Баку покажут символ волшебных перемен

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета 26 и 30 декабря, а также 5 января будет показан балет Петра Чайковского "Щелкунчик", сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Этот балет стал символом волшебных перемен и постоянного обновления жизни. Он повествует о том скоротечном времени, когда на смену беззаботному детству приходят юность, любовь и мечты.

Классическая история о самом важном, рассказанная и сыгранная по-своему. Любимые герои выросли и стали взрослыми, вот только в душе они все те же дети, всем сердцем жаждущие чуда. Новогодняя сказка длиною в жизнь. Эта история о том, как важно быть ребенком и не потерять его в себе никогда. История о вере и любви, о наивности и доброте. В то же время это все тот же Щелкунчик Эрнста Теодора Вильгельма Гофмана, полный сказочности и волшебства, добрый и важный рассказ о настоящем чуде.

"Щелкунчик" - самое волшебное и новогоднее произведение Петра Чайковского, известное во всем мире. Зачастую в классических операх и балетах есть один или несколько известных номеров, которые становятся знаковыми для произведения и горячо любимыми публикой. О "Щелкунчике" этого не скажешь, потому что весь балет состоит из таких "хитов". Пожалуй, это самое узнаваемое произведение во всем мире.

В спектаклях примут участие ведущие солисты балетной труппы театра - заслуженные артисты Азербайджана Нигяр Ибрагимова, Джамиля Керимова, Самир Самедов, Анар Микаилов, Макар Ферштандт, Эльмира Сулейманова, солисты Тимур Одушев, Аян Эйвазова, Юлия Ферштандт, Интигам Мамедов, Сеймур Гадиев и другие.

Дирижировать спектаклями будут заслуженный артист Азербайджана, главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев и лауреат международного конкурса им. Антала Дорати Орхан Гашимов.

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(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)