В Баку состоялась премьера спектакля "Однажды в Карабахе" памяти актера Эльшана Чарханлы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT состоялась премьера спектакля Театра Səhnə, посвященного памяти недавно ушедшего из жизни заслуженного артиста Азербайджана Эльшана Чарханлы, сообщает Trend Life.

Спектакль “Bir dəfə Qarabağda” (Однажды в Карабахе) поставлен по мотивам произведения национального классика Мирзы Фатали Ахундзаде "Повесть о Мусье Жордане - ученом-ботанике и дервише Масталишахе, знаменитом колдуне". Комедия была написана в 1850 году и неоднократно с успехом ставилась на театральных сценах, был снят фильм.

В этот раз режиссер Эльвин Мирзоев представил произведение в жанре мюзикла на музыку Азера Гаджиаскерли. Автором стихов стал Эмингуэй Акиф. Композиции прозвучали в исполнении ансамбля старинных инструментов Əsrlərin sədası под управлением Мамедали Мамедова. Роли исполнили Ахлиман Аршадлы, Рамиль Мамедов, Метанет Эрес, Эльчин Гаджи, Абдулла Эльшадлы, Ирана Керимова, Ульви Гашим, Рухия Яхъяева, Гудрат Фатуллаев и Абсалам Гашимли.

Сюжет: Действие происходит в Карабахе в 1848 году. Французский ботаник, член Королевской академии Жордан приезжает сюда для изучения местных видов растений. Он гостит у Текле-Муганлы Хатамхан-аги. Его племянника, молодого Шахбаза привлекают рассказы Жордана о Париже, он собирается ехать туда вместе с Жорданом учиться наукам. Но этого не хотят его невеста Шарафниса и тетя Шахрабану ханум. Чтобы помешать поездке, они прибегают к помощи известного дервиша Мастали, приехавшего из Ирана. За сто червонцев, которые Мастали дали наивные и суеверные женщины, он начинает "разрушать" столицу Франции. Мастали произносит страшные заклинания, вызывает чертей и дьяволов и дает им приказание одним ударом разрушить Париж, подобно тому, как он разрушит его изображение… Волею исторической судьбы в этот момент происходит революция в Париже, свергнута монархия и провозглашена республика. Наивные женщины думают, что это сделал дервиш. Мусье Жордан должен немедленно ехать во Францию и придется оставить Шахбаза дома. Женщины ликуют! А на вопрос Хатамхана: "Кто же разрушил Париж?" Жордан отвечает: "Черти! Сатана! Дьяволы! Злодеи!"…

Эльшан Чарханлы (Ширалиев) родился 2 октября 1962 года в Баку. В 1983 году окончил факультет "Актер драмы и кино" Азербайджанского государственного института искусств (сейчас – Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). В этом же году приступил к работе в Сумгайытском государственном драматическом театре. С 1989 года работал в Азербайджанском государственном молодежном театре. С 2009 года служил в качестве актера в Государственном театре юного зрителя. За годы работы в театре юного зрителя сыграл в около 50 спектаклях. Актер также хорошо знаком зрителям по работе в кино и телесериалах. Скончался на 60-ом году жизни 20 декабря 2021 года.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)