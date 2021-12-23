Как в холодные зимние вечера в Баку согрелись теплом поэтики любви (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Однажды появившись, любовь прочно заняла свое место в жизни. Ее обожествляли и проклинали, в ее честь возводили дворцы и храмы, ее сажали в тюрьмы и сжигали на кострах. Затем одумывались, собирали пепел и вновь поклонялись…

В Landmark Cine Club на протяжении двух дней зрителям был представлен поэтический спектакль "Поэтика любви", сообщает Trend Life.

Автором сценария, режиссером и исполнительницей главной роли стала Ирана Гасымова. Партнером по сцене стал молодой актер Кямран Мамедов.

Спектакль рассказывает красивую историю любви в стихах. В театрализованной композиции из 40 стихотворений в 40 минутах раскрываются самые нежные и противоречивые чувства, которые то сближают, то отдаляют друг от друга любящие сердца. О любви сказаны миллионы слов и написаны горы книг. Есть формулы любви, научные определения, философские трактаты, и все же для каждого человека это чувство - тайна за семью печатями, крепость, которую надо покорить самому, пройдя нелегкий путь обретения и потерь. Когда порой надо преодолевать сомнения и познавать великое таинство этого вечного как мир и столь же загадочного слова - любовь! Оно может сделать тебя счастливым, заполнить темноту внутри и поможет не замечать окружающие тебя проблемы, ведь они так мелочны по сравнению с твоими мыслями и мечтами. Спустя какое-то время эта эйфория уменьшается и ты замечаешь, как же это сложно – любить…А может это вовсе и не была любовь? А может нужно питать свою любовь, а не питаться ею?...

Ирана Гасымова родилась в Баку. Является выпускницей Азербайджанского государственного университета языков, по специальности филолог английского и немецкого языков. Обучалась режиссуре и журналистике в Ариэльском Университете в Израиле. Автор сценария и режиссер ряда короткометражных фильмов на социальные темы и спектакля по собственной пьесе "Чего хотят женщины". Автор поэтических сборников "Женщина, которая поЭт", "В начале было Слово", "Превосходство Иррационального". Лауреат национальной премии "Золотое Перо". Автор поэтических проектов "Классика поэзии с Ираной Гасымовой" и "Открытый поэтический микрофон с Ираной Гасымовой". Помимо этого, она проводит свои поэтические вечера не только на родине, но и в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)