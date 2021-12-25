Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО)

Культура 25 декабря 2021 10:21 (UTC+04:00)
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошел вечер поэзии, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

На вечере, ведущим которого стал актер Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна, заслуженный артист Олег Амирбеков, прозвучали стихотворения азербайджанских и зарубежных поэтов в сопровождении лирических музыкальных произведений, исполненных лауреатом международных конкурсов Вюсалом Айдемировым и видеоряда из фотографий, сделанных различными авторами.

Избранные произведения мировой классики продекламировали актеры Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна - народная артистка Людмила Духовная, актер Ярослав Трифонов, а также поэты - главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев, Шахрун Сулейманова, Саида Субхи, Наиля Балакишиева, Захра Бадалбейли, Ульвия Ахундова, Атига Алиева, Адиля Эфенди и Сахиб Мамедов.

В конце вечера участник второй Карабахской войны, оперный певец Атяш Гараев исполнил песню "Азербайджан" в сопровождении лауреата международных конкурсов Саиды Тагизаде (фортепиано).

Отметим, что идея проведения мероприятия была навеяна изданным Бакинским книжным центром настольным календарем на 2022 год, в который вошли фотографии, сделанные директором Центра творчества Максуда Ибрагимбекова Анной Ибрагимбековой, а также трехстишия поэта и драматурга Лейлы Бейим - нашей соотечественницы, проживающей в Чехии.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Image
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Единение поэзии и фотографий – атмосферный вечер в Баку (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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