Праздник музыки в Баку, или Когда солирует Нармин Наджафли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Праздник классической музыки прошел на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку, сообщает Trend Life.

Перед началом музыкальной программы выступила доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы, которая рассказала о музыкальных композициях, которые будут представлены вниманию слушателей. Она привела интересные и малоизвестные факты, связанные с созданием данных произведений.

Далее слово было передано музыке. Азербайджанский государственный камерный оркестр имени Гара Гараева выступил под управлением художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста Фахраддина Керимова. Солистка программы – молодая пианистка, докторант Ганноверского университета музыки, драмы и медиа, лауреат республиканских и международных конкурсов Нармин Наджафли.

На вечере прозвучали Sospiri (op.70) Эдуарда Элгара, Концерт для фортепиано с оркестром №23 Вольфганга Амадея Моцарта, Симфония №95 до минор Йозефа Гайдна, а также впервые исполненное в Баку произведение Джузеппе Верди - Квинтет ми минор.

Талантливая пианистка Нармин Наджафли покорила публику своим исполнением буквально с первых нот, а также зрителей привело в восторг прекрасное выступление оркестра.

Отметим, что первое музыкальное образование Нармин Наджафли получила в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля, затем она поступила в Ганноверский университет музыки, драмы и медиа (Германия). Пианистка участвовала в мастер-классах, проводимых профессорами из Италии, Франции, Польши, Германии, Великобритании. Наджафли с успехом выступала на республиканских и международных фестивалях, была удостоена звания лауреата.

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(Автор: Джани Бабаева)